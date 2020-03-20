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Усик - о возможном реванше с Гассиевым: Если это будет иметь смысл, то почему бы и нет?

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Украинец считает российского боксера потрясающим спортсменом.
Александр Усик и Мурат Гассиев
Александр Усик и Мурат Гассиев
Boxing Scene

Украинский супертяжеловес Александр Усик не исключил возможности реванша против россиянина Мурата Гассиева.

“Меня часто спрашивают, что я могу сказать о Мурате Гассиеве. Так вот: это потрясающий спортсмен и воспитанный человек. Благодарность родителям за воспитание такого мужчины.

Хочу ли я я провести с ним еще один бой? Если это будет иметь смысл, то почему бы и нет? Сейчас я не думаю об этом. Не знаю, хочу или не хочу. Но мы можем провести бой, если это будет выгодно нам обоим“, - заявил Усик во время прямого эфира на своей странице в Instagram.

Напомним, 21 июля 2018 года Александр Усик одержал победу над Муратом Гассиевым, став победителем Всемирной боксерской суперсерии.

Ранее Александр Усик высказался о возможном участии в ММА.

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Теги: бокс, Александр Усик, Мурат Гассиев
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Поветкин  (аноним)  20.03.2020, 14:50
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