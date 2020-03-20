Усик - о возможном реванше с Гассиевым: Если это будет иметь смысл, то почему бы и нет?

Украинец считает российского боксера потрясающим спортсменом.

Украинский супертяжеловес Александр Усик не исключил возможности реванша против россиянина Мурата Гассиева.

“Меня часто спрашивают, что я могу сказать о Мурате Гассиеве. Так вот: это потрясающий спортсмен и воспитанный человек. Благодарность родителям за воспитание такого мужчины.

Хочу ли я я провести с ним еще один бой? Если это будет иметь смысл, то почему бы и нет? Сейчас я не думаю об этом. Не знаю, хочу или не хочу. Но мы можем провести бой, если это будет выгодно нам обоим“, - заявил Усик во время прямого эфира на своей странице в Instagram.

Напомним, 21 июля 2018 года Александр Усик одержал победу над Муратом Гассиевым, став победителем Всемирной боксерской суперсерии.

Ранее Александр Усик высказался о возможном участии в ММА.