Ломаченко провел 10 дней в США перед возвращением в Украину

Украинец будет на родите до тех пор, пока не появится какая-то ясность относительно его следующего поединка.

Эгис Климас, менеджер украинского чемпиона мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко, рассказал, в какой промежуток времени боксер находился в США и отметил, что пока еще он готовится к поединку против Теофимо Лопеса.

Читай также: Стало известно, с кем Ломаченко проведет бой в случае победы над Лопесом

"Ломаченко был в США в промежуток с 7 по 16 марта, где он готовился к бою против Лопеса. Но ситуация к коронавирусом заставила его вернуться в Украину.

Он продолжает готовиться к поединку, но мы ждем сделки. С нашей стороны все согласовано, теперь мы можем сидеть на месте и просто ждать", - приводит слова Климаса ESPN.

Напомним, бой Ломаченко - Лопес запланирован на 30 мая, однако промоутер Боб Арум уже сообщил, что его могут перенести.