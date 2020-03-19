Переключиться на мобильную версию

Ломаченко вернулся в Украину

Комментариев: 1
Объединительный поединок украинца в США находится под угрозой срыва.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко в конце мая должен провести объединительный поединок в США против обладателя титула IBF Теофимо Лопеса.

Читай также: Гвоздик: Ломаченко просто разберет Лопеса

Однако коронавирус, который сейчас быстро распространяется по миру, объявили пандемией, и многие спортивные мероприятия уже были приостановлены, отменены и перенесены. Теперь под угрозой и поединок Ломаченко.

В связи со сложившейся ситуацией, Василий принял решение вернуться обратно в Украину, где будет ждать окончательное решение относительно своего боя.

“Василий Ломаченко вернулся домой в Украину на фоне неопределенности относительно вероятной отсрочки его боя 30 мая“, - приводит слова промоутера Боба Арума инсайдер Лэнс Пагмайер на своей страничке в Twitter.


Ранее сообщалось, с кем Василий Ломаченко проведет бой в случае победы над Теофимо Лопесом.

Поделись:
Теги: бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес, коронавирус
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
direktor_b    19.03.2020, 14:16
Оценка:  0
direktor_b
Издовал сразу бы в Рашу,ещё ролики с ихтамнетами снимать,скрепное чучало.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь