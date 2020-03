Ломаченко вернулся в Украину

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко в конце мая должен провести объединительный поединок в США против обладателя титула IBF Теофимо Лопеса.

Однако коронавирус, который сейчас быстро распространяется по миру, объявили пандемией, и многие спортивные мероприятия уже были приостановлены, отменены и перенесены. Теперь под угрозой и поединок Ломаченко.

В связи со сложившейся ситуацией, Василий принял решение вернуться обратно в Украину, где будет ждать окончательное решение относительно своего боя.

“Василий Ломаченко вернулся домой в Украину на фоне неопределенности относительно вероятной отсрочки его боя 30 мая“, - приводит слова промоутера Боба Арума инсайдер Лэнс Пагмайер на своей страничке в Twitter.

