Усик повторил потрясающий трюк Ломаченко с монетами

Украинец подбросил четыре монеты и ловко их поймал.

Украинский супертяжеловес Александр Усик проходит подготовку к своему следующему поединку против британского боксера Дерека Чисоры.

Наш соотечественник провел тренировку в Киеве, на которой продемонстрировал невероятную ловкость и скорость рук. Усик подбросил четыре монеты и поочередно поймал каждую из них.

"Тренировочные моменты", - написал Александр под публикацией.

Отметим, что этот трюк еще в 2017 году сделал Василий Ломаченко.

Напомним, бой Александра Усика против Дерека Чисоры запланирован на 23 мая. Он должен пройти в Лондоне (Великобритания).

Ранее сообщалось, что Усик и Чисора провели первую дуэль взглядов.