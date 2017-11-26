Усик повторил потрясающий трюк Ломаченко с монетами
Украинец подбросил четыре монеты и ловко их поймал.
Украинский супертяжеловес Александр Усик проходит подготовку к своему следующему поединку против британского боксера Дерека Чисоры.
Наш соотечественник провел тренировку в Киеве, на которой продемонстрировал невероятную ловкость и скорость рук. Усик подбросил четыре монеты и поочередно поймал каждую из них.
"Тренировочные моменты", - написал Александр под публикацией.
Отметим, что этот трюк еще в 2017 году сделал Василий Ломаченко.
Напомним, бой Александра Усика против Дерека Чисоры запланирован на 23 мая. Он должен пройти в Лондоне (Великобритания).
Ранее сообщалось, что Усик и Чисора провели первую дуэль взглядов.
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