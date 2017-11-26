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Усик повторил потрясающий трюк Ломаченко с монетами

Комментариев: 2
Украинец подбросил четыре монеты и ловко их поймал.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Украинский супертяжеловес Александр Усик проходит подготовку к своему следующему поединку против британского боксера Дерека Чисоры.

Наш соотечественник провел тренировку в Киеве, на которой продемонстрировал невероятную ловкость и скорость рук. Усик подбросил четыре монеты и поочередно поймал каждую из них.

"Тренировочные моменты", - написал Александр под публикацией.

Отметим, что этот трюк еще в 2017 году сделал Василий Ломаченко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

Напомним, бой Александра Усика против Дерека Чисоры запланирован на 23 мая. Он должен пройти в Лондоне (Великобритания).

Ранее сообщалось, что Усик и Чисора провели первую дуэль взглядов.

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Теги: бокс, Александр Усик, видео
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  20.03.2020, 10:04
Оценка:  0
гость
Лучше в ринге подбросить и каждый раунд по 1 монете, приклеивать перчатками в табло сопернику.
гость  (аноним)  20.03.2020, 10:02
Оценка:  0
гость
Ломаченко ещё кактус в жoпу засовывал. Усик тебе слабо повторить и этот трюк ?
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