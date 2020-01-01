Мейвезер отложил свое возвращение на ринг

Трагические смерти близких и пандемия коронавируса заставили именитого Флойда пересмотреть свое решение о возобновлении карьеры.

Легендарный американский боксер и экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер принял решение не возвращаться на ринг в 2020 году.

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Как сообщает BoxingScene со ссылкой на TMZ Sports, отменить свои планы Мейвезера заставила пандемия коронавируса. 43-летний Флойд не начнет подготовку к возвращению в спорт до тех пор, пока ситуация с COVID-19 не разрешится.

На данный момент в мире зафиксировано более 220 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них 8 957 скончались, а 84 153 - выздоровели.

Кроме того, на американца повлияли и трагические события в семье - 11 марта нашли мертвой Джози Харрис - мать его троих детей, а 18 марта скончался его дядя и бывший тренер Роджер Мейвезер.

Ранее сообщалось, что Флойд Мейвезер прокомментировал смерть дяди.