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Гвоздик: Ломаченко просто разберет Лопеса

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Украинец считает, что промоутеры Лопеса целенаправленно подогревают интерес к этому поединку.
Александр Гвоздик
Александр Гвоздик
instagram.com/alex_gvozdyk/

Бывший чемпион в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик высказался по поводу предстоящего боя своего соотечественника Василия Ломаченко против американца Теофимо Лопеса.

"Встречают ведь по одежке, вот Лопес и делает себе классный имидж. Однако для Васи это опасный бой, ведь Лопес может и ударить. Впрочем, считаю, что Ломаченко его просто разберет, в бою с ним Теофимо не будет таким, каким он был в предыдущих боях. Там ему соперники позволяли делать многое, Вася такого не позволит.

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В США есть много людей, которые верят в его победу. Плюс Top Rank подогревает интерес словами про новое поколение, которым как бы является Лопес, другими моментами. Я не думаю, что они так делают, потому что свято верят в победу Лопеса, они это делают просто потому, что знают зачем.

Например, в предыдущих боях Ломаченко с Кэмпбеллом или с Кроллой я интриги не видел, а здесь она присутствует", - рассказал Гвоздик в интервью Luckypunch.net.

Отметим, что бой Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса должен состояться 30 мая, но сейчас он находится под угрозой срыва из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Александр Гвоздик хочет взять реванш у Артура Бетербиева.

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Теги: бокс, Александр Гвоздик, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес
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