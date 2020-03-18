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Усик - о коронавирусе: Надо объединиться и помочь друг другу

Комментариев: 5
Украинский боксер раскритиковал поведение людей во время пандемии коронавируса.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Украинский супертяжеловес Александр Усик высказался о панике людей во время пандемии коронавируса.

“Выезжайте за город, дышите кислородом. Когда организм насыщается кислородом, то кислород уничтожает так называемые вирусы, которые мы “хапаем“ где-то в общественных местах. Купайтесь в бассейне с хлоркой, пейте воду из-под крана. хлорка тоже это все убивает.

Целуйте жену три раза. И ребенка тоже. Маму, папу, друга. А главное - улыбайтесь. Не стесняйтесь, объятия делают нас добрее и продлевают жизнь.

Паника бежит вперед нас. Паника порождает панику. Зачастую, когда один паникуют, то все начинают паниковать. Так вот, этого паникера нужно успокоить, замотать ему рот скотчем и все.

Посмотрите в зеркало и задайте себе вопрос: если не дай Бог что-то случится, есть ли решение? Если нет - оно придет, нужно ждать своего часа.

Туалетная бумага и гречка не помогут. Мы все цивилизованны, научились красиво говорить, но только появилась проблема, мы все залетаем в магазин и “буцкаем“ друг друга за рулон туалетной бумаги. Вот это вся наша цивилизованность.

Надо объединиться, помочь друг другу, пожертвовать своим “я“, своим эго. Где наша душа добрая, украинская? Мы сами должны собраться и помочь друг другу. Не президент, не Верховная Рада“, - заявил Усик в прямом эфире на своей странице в Instagram.

Ранее Александр признался, что еще не осознал себя супертяжеловесом.

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Теги: бокс, Александр Усик, вне игры
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  18.03.2020, 19:24
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гость
АК-74 ты сосун нацистский. тебе даже шляпу крымчане не дадут хряпнуть. пойдешь дубина стоеросовая у пастора брать за щеку вялого . у того пастора что Крым сдал.
гость  (аноним)  18.03.2020, 19:24
Оценка:  0
гость
Говнокацапюра
гость  (аноним)  18.03.2020, 19:21
Оценка:  0
гость
вы петухи он не олександр а Александр. немытое быдло мычащее вон в стойло возле параши хряка вашего вонючего. вооон быдло из Украины святой. вооооооооооон.
АК-74  (аноним)  18.03.2020, 19:19
Оценка:  0
АК-74
Его и убьет вирус. А нам помирать рановато, еще нужно Крым вернуть...
АК-74  (аноним)  18.03.2020, 19:13
Оценка:  0
АК-74
О доброй украинской душе замычал.. Пособник кацапский, предатель Родины, власовец. А как же скрепы ?
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