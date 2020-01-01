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Макгрегор - о реванше Фьюри и Уайлдера: Это был поединок двух зверей

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Боксеры устроили блокбастер.
Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер
Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер
Getty Images

Ирландский боец Конор Макгрегор поделился мнением по поводу реванша Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера, в котором “Цыганский король“ одержал победу техническим нокаутом.

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“Реванш Фьюри с Уайлдером - это тот тип боя, который мне нравится. Достойный поединок двух зверей, которые убедительно говорят и наносят мощные удары. 

Если ты хочешь принимать участие, то избегаешь масштабных мыслей. Если ты желаешь победить, то принимаешь ответственные решения. В этом случае поединок Фьюри - Уайлдер был блокбастером. 

Тайсон Фьюри - особенный. У его крови есть что-то ирландское. Я отправил им бутылку моего виски Proper. После этого боя они оба заслужили выпить. Я очень уважаю обоих боксеров. Какое же шоу они выдали“ - приводит слова Макгрегора Bleacher Report.

Вашему вниманию видео нокаута в бою Уайлдер - Фьюри.

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Теги: Конор Макгрегор, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, бокс
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