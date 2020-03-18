Усик: Я еще не осознал, что стал супертяжеловесом

Украинец проведет второй поединок в новом дивизионе.

Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) прокомментировал предстоящий бой с британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).

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“Бой с Дереком Чисорой - это огромное испытание для меня. Я еще не осознал, что стал супертяжеловесом.

К поединку я буду готовиться и усердно тренироваться, как делаю это всегда. Бокс вдохновляет меня.

Мы с Дереком устроим отличное шоу для фанатов. Я люблю британских фанатов, ведь они эксперты в боксе. Это мотивирует меня вернуться“, - приводит слова Усика Boxing Scene.

Напомним, бой между Дереком Чисорой и Александром Усиком состоится в Лондоне 23 мая.