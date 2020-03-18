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Усик: Я еще не осознал, что стал супертяжеловесом

Комментариев: 6
Украинец проведет второй поединок в новом дивизионе.
Александр Усик
Александр Усик
Boxing Scene

Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) прокомментировал предстоящий бой с британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).

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“Бой с Дереком Чисорой - это огромное испытание для меня. Я еще не осознал, что стал супертяжеловесом.

К поединку я буду готовиться и усердно тренироваться, как делаю это всегда. Бокс вдохновляет меня.

Мы с Дереком устроим отличное шоу для фанатов. Я люблю британских фанатов, ведь они эксперты в боксе. Это мотивирует меня вернуться“, - приводит слова Усика Boxing Scene.

Напомним, бой между Дереком Чисорой и Александром Усиком состоится в Лондоне 23 мая.

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Теги: Александр Усик. Дерек Чисора, бокс
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Комментариев (6)
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АК-74  (аноним)  18.03.2020, 18:26
Оценка:  0
АК-74
Дерек мощным ударом отправит в нокаут кацапского холуя Усусю. Лапти только отлетят у Сашка, а потом он испустит дух, скрепнется. На том свете его уже ждут братья Чаплин, Задорнов, Кобзон...
гость  (аноним)  18.03.2020, 18:13
Оценка:  0
гость
вы петухи он не олександр а Александр. немытое быдло мычащее вон в стойло возле параши хряка вашего вонючего. вооон быдло из Украины святой. вооооооооооон.
гость  (аноним)  18.03.2020, 18:10
Оценка:  0
гость
УСИК НАШ БРАТ ПРАВОСЛАВНЫЙ.черти не гоните на него не то найду вас и трахну в анус дрыном корявым.это касается и нациста-шароварника ак74
i-yura0205    18.03.2020, 17:42
Оценка:  0
i-yura0205
получиш осознаеш.
гость  (аноним)  18.03.2020, 17:38
Оценка:  +1
гость
А то что ты кацапское говнобыдло узнали все
гость  (аноним)  18.03.2020, 17:35
Оценка:  +1
гость
За то , мы все осознали какой ты долбень.
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