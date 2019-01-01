Гвоздик: Чисора - отличный соперник для Усика

Александру нет смысла сразу драться против топов.

Экс-чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик поделился мнением по поводу будущего Александра Усика.

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“Я думаю, что Усика очень хорошо ведут в супертяжелом дивизионе. Ему нет смысла сразу боксировать против Фьюри или Джошуа. Чисора такой соперник, который будет для Саши хорошей проверкой.

Люди тоже могу сказать, что это не тот соперник. Что-то вроде: “Зачем сразу Чисору, нужно кого-то послабее“. Если бы Усик поступил так, то сказали бы, что Саша мешкобой.

Я считаю, что Дерек - отличный соперник для Сани, чтобы почувствовать супертяжелый вес, ведь он природный супертяж. Плюс также это хороший вариант, чтобы порадовать болельщиков в новом дивизионе.

Предыдущий соперник Чазз Уизерспун - разминочный вариант для первого боя в хевивейте, а британец - это совсем другой уровень“, - рассказал Гвоздик для Luckypunch.net.

Напомним, бой Александра Усика и Дерека Чисоры назначен на 23 мая.