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Чисора рассказал, как планирует победить Усика

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Британец надеется на свой мощный удар.
Александр Усик - Дерек Чисора
Александр Усик - Дерек Чисора
Getty Images

Британский супертяжеловес Дерек Чисора рассказал, как планирует одержать победу над Александром Усиком.

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“Сейчас я обладаю огромной уверенностью в себе. Я считаю, что мы раздробим друг друга, но как факт - я нанесу мощный удар, который потрясет его, а затем выключу его“, - рассказал Дерек Youtube-каналу Behind The Gloves.

Британец прокомментировал дебютный поединок украинца в суперятежелом весе против Чазза Уизерспуна, в котором Усик одержал уверенную победу.

“В дебюте в хэвивейте Александр готовился к одному боксеру, потом быстро случилась замена, к которой он не был готов. Я не считаю то выступлений плохим“, - заявил Чисора.

Напомним, бой Александра Усика и Дерека Чисоры назначен на 23 мая.

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Теги: Дерек Чисора, Александр Усик, бокс
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