Чисора рассказал, как планирует победить Усика

Британец надеется на свой мощный удар.

Британский супертяжеловес Дерек Чисора рассказал, как планирует одержать победу над Александром Усиком.

Читай также: Чисора: Усик может победить, только если нокаутирует меня

“Сейчас я обладаю огромной уверенностью в себе. Я считаю, что мы раздробим друг друга, но как факт - я нанесу мощный удар, который потрясет его, а затем выключу его“, - рассказал Дерек Youtube-каналу Behind The Gloves.

Британец прокомментировал дебютный поединок украинца в суперятежелом весе против Чазза Уизерспуна, в котором Усик одержал уверенную победу.

“В дебюте в хэвивейте Александр готовился к одному боксеру, потом быстро случилась замена, к которой он не был готов. Я не считаю то выступлений плохим“, - заявил Чисора.

Напомним, бой Александра Усика и Дерека Чисоры назначен на 23 мая.