Гвоздик: Я хочу взять реванш у Бетербиева
Украинец похвалил российского боксера.
Украинский боксер в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) заявил о желании провести реванш против Артура Бетербиева (15-0, 15 КО).
Читай также: Гвоздик: Бетербиев был лучше и точка
“Я зол, голоден, из зала не вылезаю. Хочу в ринг, но пока не пускают. Однако, ситуация такая не только у меня, а у всех сейчас, поэтому подождем.
Двигаюсь только вперед, возьмем реванш у Бетербиева, что я очень хочу сделать. Ему респект, он крутой чемпион, но я хочу с ним побоксировать еще раз“, - заявил Гвоздик для Luckypunch.net.
Напомним, в октябре 2019 года Александр Гвоздик проиграл Артуру Бетербиеву техническим нокаутом в 10-м раунде.
Отметим, что Гвоздик начал подготовку к следующему бою.
Полная версия правил