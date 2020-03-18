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Гвоздик: Я хочу взять реванш у Бетербиева

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Украинец похвалил российского боксера.
Артур Бетербиев - Александр Гвоздик
Артур Бетербиев - Александр Гвоздик
Getty Images

Украинский боксер в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) заявил о желании провести реванш против Артура Бетербиева (15-0, 15 КО).

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“Я зол, голоден, из зала не вылезаю. Хочу в ринг, но пока не пускают. Однако, ситуация такая не только у меня, а у всех сейчас, поэтому подождем.

Двигаюсь только вперед, возьмем реванш у Бетербиева, что я очень хочу сделать. Ему респект, он крутой чемпион, но я хочу с ним побоксировать еще раз“, - заявил Гвоздик для Luckypunch.net.

Напомним, в октябре 2019 года Александр Гвоздик проиграл Артуру Бетербиеву техническим нокаутом в 10-м раунде. 

Отметим, что Гвоздик начал подготовку к следующему бою.

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Теги: Александр Гвоздик, Артут Бетербиев, бокс, реванш
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