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Мейвезер прокомментировал смерть дяди

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Роджер Мейвезер скончался в возрасте 58 лет.
Роджер и Флойд Мейвезеры
Роджер и Флойд Мейвезеры
Getty Images

Бывший чемпион в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер прокомментировал смерть своего дяди и тренера Роджера Мейвезера.

“Дядя - один из самых важных людей в моей жизни. Роджер был великим чемпионом и великолепным тренером, но, к несчастью, его здоровье ослабло несколько лет назад. Сейчас он может покоиться с миром.

Он был целым миром для меня, моего отца, моего дяди Джеффа, нашей семьи и всего боксерского сообщества. Это ужасная потеря для нас.

Дядя очень многое отдал этому спорту - его первой и последней любви“, - приводит слова Флойда Fightnews.

Ранее сообщалось, что годовалая племянница игрока Падерборна умерла на стадионе во время матча против Баварии.

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Теги: Флойд Мейвезер, бокс, смерть, трагедия
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