Хэй назвал сильные стороны Ломаченко и Усика

Британец выделил особый стиль украинцев.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй поделился мнением по поводу стиля украинских боксеров Василия Ломаченко и Александра Усика.

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“Ломаченко и Усик следят за тем, что делаешь ты, дают тебе делать то, что ты умеешь. Они совсем не против уступить первые раунды, ведь первые два раунда они изучают тебя, наблюдают за твоими способностями и навыками.

Они оба просчитывают тебя, и к середине они возвращаются в угол и уже составляют необходимый план действий. После этого они реализуют его“, - приводит слова Хэя SecondsOut.

Ранее Хэй заявил, что Усик входит в топ-5 лучших боксеров супертяжелого веса.