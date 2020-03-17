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Головкин и Альварес договорились о финансовых условиях третьего поединка

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В скором времени мировое сообщество может вновь увидеть бой между "Канело" и "GGG".
Геннадий Головкин и Сауль Альварес
Геннадий Головкин и Сауль Альварес
Getty Images

Чемпион мира по версии WBA в среднем весе Сауль Альварес и чемпион в этой же категории по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин согласовали финансовые условия своего третьего поединка.

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По информации The Athletic, на данный момент поединок не утвержден - он состоится только в том случае, если в своих ближайших поединках Головкин победит Камиля Шеремета, а Альварес справится с Билли Джо Сондерсом.

Ранее сообщалось, когда Геннадий Головкин проведет следующий поединок.

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Теги: бокс, Сауль Альварес, Канело Альварес, Геннадий Головкин
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