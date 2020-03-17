Экс-боксер, тренер и дядя Мейвезера скончался в 58-летнем возрасте

Роджер Мейвезер долгое время страдал от серьезных проблем со здоровьем.

Роджер Мейвезер, известный бывший боксер, экс-тренер и дядя Флойда Мейвезера, скончался в возрасте 58 лет.

О трагедии сообщает TMZ Sports, ссылаясь на команду Мейвезера. Еще в 2015 году Флойд рассказал, что у его дяди - частичная потеря памяти из-за бокса, но в последнее время его состояние здоровья ухудшилось.

Роджер Мейвезер и Флойд Мейвезер Getty Images

Напомним, Роджер Мейвезер боксировал на профессиональном уровне с 1981 по 1999 год. За это время он провел 72 поединка, из которых выиграл 59 и проиграл 13.

Также он был чемпионом мира в двух категориях - в полулегком весе по версии WBA и в полусреднем весе по версии WBC.

Ранее сообщалось, что мать детей Мейвезера нашли мертвой в собственном автомобиле.