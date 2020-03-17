Усик: Я буду изолирован от своего тренировочного лагеря
Украинец будет самостоятельно готовиться к бою.
Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, как будет готовиться к поединку против Дерека Чисоры.
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“Сейчас я действительно надеюсь, что бой с Чисорой состоится по плану. Я не особо задумывался о влиянии вируса на бой и мои тренировки.
В четверг вечером меня впервые посетила мысль о том, что могут возникнуть какие-то проблемы, но это только мотивирует меня.
Я буду изолирован от своего тренировочного лагеря. Но каждое воскресенье я буду проводить со своей семьей и ходит в церковь“, - заявил Усик для BoxingScene.
Отметим, что украинец призвал людей ходить в церковь, чтобы не заразиться коронавирусом.
Напомним, бой Александра Усика и Дерека Чисоры назначен на 23 мая.
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