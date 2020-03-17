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Усик: Я буду изолирован от своего тренировочного лагеря

Комментариев: 3
Украинец будет самостоятельно готовиться к бою.
Александр Усик - Дерек Чисора
Александр Усик - Дерек Чисора
Getty Images

Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, как будет готовиться к поединку против Дерека Чисоры.

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“Сейчас я действительно надеюсь, что бой с Чисорой состоится по плану. Я не особо задумывался о влиянии вируса на бой и мои тренировки.

В четверг вечером меня впервые посетила мысль о том, что могут возникнуть какие-то проблемы, но это только мотивирует меня.

Я буду изолирован от своего тренировочного лагеря. Но каждое воскресенье я буду проводить со своей семьей и ходит в церковь“, - заявил Усик для BoxingScene.

Отметим, что украинец призвал людей ходить в церковь, чтобы не заразиться коронавирусом.

Напомним, бой Александра Усика и Дерека Чисоры назначен на 23 мая.

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Теги: Александр Усик, Дерек Чисора, бокс
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  17.03.2020, 23:55
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23-16 е...б...а..ни бояры грамм 250 залпом и спать ложись, чучело кацапское.
гость  (аноним)  17.03.2020, 23:54
Оценка:  0
гость
Саша, то что нам впаривали в мозг- бог, так его нет. В церковь ходить не зачем.
Духовный_скреп    17.03.2020, 23:16
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Духовный_скреп
В церкви обязательно поцелуй икону,облобызанную сотнями людей.Это разорвёт вирус на подступах к тебе.
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