Усик: Я буду изолирован от своего тренировочного лагеря

Украинец будет самостоятельно готовиться к бою.

Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, как будет готовиться к поединку против Дерека Чисоры.

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“Сейчас я действительно надеюсь, что бой с Чисорой состоится по плану. Я не особо задумывался о влиянии вируса на бой и мои тренировки.

В четверг вечером меня впервые посетила мысль о том, что могут возникнуть какие-то проблемы, но это только мотивирует меня.

Я буду изолирован от своего тренировочного лагеря. Но каждое воскресенье я буду проводить со своей семьей и ходит в церковь“, - заявил Усик для BoxingScene.

Отметим, что украинец призвал людей ходить в церковь, чтобы не заразиться коронавирусом.

Напомним, бой Александра Усика и Дерека Чисоры назначен на 23 мая.