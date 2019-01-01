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Бой Джошуа - Пулев может быть перенесен

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Поединок должен был состояться 20 июня.
Энтони Джошуа и Кубрат Пулев
Энтони Джошуа и Кубрат Пулев
Boxing Scene

Промоутер чемпион мира по версии WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал, что бой его подопечного с Кубратом Пулевым находится под угрозой срыва.

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“Энтони требовал от меня, чтобы бой был в Великобритании. До 20 июня осталось еще много времени, и мы по-прежнему верим, что поединок состоится в это число.

У нас был разговор с Тоттенхэмом и в этом вопросе наши мнения сходятся. Мы понимаем, что у нас одинаковая стратегия продвижения, но решение за АПЛ.

В теории бой Энтони Джошуа может состояться в июле. У нас есть потенциальная дата, но сейчас мы надеемся, что проведем его 20 июня“, - приводит слова Хирна Sky Sports.

Напомним, бой между Энтони Джошуа и Кубратом Пулевым должен состояться 20 июня в Лондоне.

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Теги: Эдди Хирн, Энтони Джошуа, Кубрат Пулев, бокс
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