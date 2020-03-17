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Климас: Джошуа не считает, что Усик может создать ему проблемы

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Украинец хочет провести бой с британцем как можно быстрее.
Эгис Климас
Эгис Климас
Getty Images

Менеджер украинского супертяжа Александра Усика Эгис Климас поделился мнением о возможном бое его подопечного с британцем Энтони Джошуа.

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“Джошуа рассматривает Усика как хороший вызов. Многие говорят, что Александр создаст Джошуа проблемы, но Энтони абсолютно так не считает.

Этот бой имеет смысл проводить только в Великобритании. Нет логики проводить его в США, ведь оба боксера не родом из этой страны.

Британцы знают Усика. У нас нет желания долго ждать. Усик хочет оставаться активным. Долгий простой станет большой проблемой для него“, - заявил Климас для Skу Sports.

Напомним, бой между Дереком Чисорой и Александром Усиком состоится в Лондоне 23 мая.

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Теги: Эгис Климас, Александр Усик, Энтони Джошуа
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  17.03.2020, 20:50
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УСИК НАШ БРАТ ПРАВОСЛАВНЫЙ.черти не гоните на него не то найду вас и трахну в анус дрыном корявым.
АК-74  (аноним)  17.03.2020, 20:46
Оценка:  0
АК-74
110 кг, 2-х метровый мужик Джошуа, бьющий из двух рук, и Усик, который проигрывает в антропометрии, без удара... Результат известен, и к гадалке не ходи))).
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