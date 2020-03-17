Украинский боксер погиб в автокатастрофе

Авария случилась под Киевом.

Дмитрий Лисовой, Ukrainian Boxing Federation

Сегодня, 17 марта, в результате автокатастрофы погиб украинский боксер Дмитрий Лисовой, об этом сообщает Федерация бокса Украины.

Трагедия произошла на Обуховской трассе на перекрестке возле села Подгорцы. В аварии столкнулись Audi и Daewoo Lanos.

В результате аварии погибли водитель и пассажир Daewoo Lanos, в котором находился украинский боксер.

Дмитрий Лисовой является многократным призером чемпионатов Украины по боксу в категории до 91 кг, выступал за клуб Украинские атаманы.

Ране сообщалось, что чемпионка Украины насмерть сбила беременную девушку.