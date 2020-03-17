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Украинский боксер погиб в автокатастрофе

Комментариев: 2
Авария случилась под Киевом.

Дмитрий Лисовой,
Дмитрий Лисовой,
Ukrainian Boxing Federation

Сегодня, 17 марта, в результате автокатастрофы погиб украинский боксер Дмитрий Лисовой, об этом сообщает Федерация бокса Украины.

Трагедия произошла на Обуховской трассе на перекрестке возле села Подгорцы. В аварии столкнулись Audi и Daewoo Lanos.

В результате аварии погибли водитель и пассажир Daewoo Lanos, в котором находился украинский боксер.

Дмитрий Лисовой является многократным призером чемпионатов Украины по боксу в категории до 91 кг, выступал за клуб Украинские атаманы.

Ране сообщалось, что чемпионка Украины насмерть сбила беременную девушку.

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Теги: Дмитрий Лисовой, бокс, смерть, трагедия, авария, дтп
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Комментариев (2)
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КульныйПэрэць    17.03.2020, 18:31
Оценка:  0
КульныйПэрэць
За цену нового Ланоса можно прикупить б/у Volvo XC90,который является одним из самых безопасных автомобилей в мире.Но каждый выбирает сам как ему жить и на каком авто ездить.А погибших в ДТП всегда жаль.
гость  (аноним)  17.03.2020, 18:27
Оценка:  -2
гость
Просто он не любил всё русское...
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