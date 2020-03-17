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Хэй: Усик в топ-5 лучших супертяжеловесов мира

Комментариев: 2
Британец составил пятерку лучших боксеров.
Дэвид Хэй
Дэвид Хэй
Getty Images

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй поделился мнением о пятерке лучших супертяжеловесов мира.

“На пятую позицию поставлю Александра Усика. Он очень сильно выделялся, чем все остальные в крузервейте.Он достоин получить место в рейтинге супертяжеловесов. Я могу понять, почему WBO сделала его обязательным претендентом на титул.

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На четвертое место претендуют Диллиан Уайт и Александр Поветкин. Мы все выясним 2 мая. Могу предположить, что Уайт победит нокаутом. 

Тройку лидеров замыкает Деонтей Уайлдера, его нельзя списывать со счетов. Он сумел одолеть хороших боксеров, вроде Луиса Ортиса.  

Джошуа занял вторую позицию в рейтинге, но он очень близок к первому месту. Я поставил его на второе место из-за того, что он проиграл Энди Руису.

Первый номер - Тайсон Фьюри“, - заявил Хэй для Sky Sports.

Напомним, бой между Дереком Чисорой и Александром Усиком состоится в Лондоне 23 мая.

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Теги: Дэвид Хэй, Александр Усик, Диллиан Уайт, Александр Поветкин, Деонтей Уайлдер, Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри, бокс
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Комментариев (2)
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петенька  (аноним)  17.03.2020, 17:53
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петенька
Усуся проиграет нокаутом Чисоре. Сколько бы он не бил поклоны своим глупеньким лбом... Ему нужно причастие получить у Фила Киркорова, отсосав у красавчика и вылизав анус. После этого Фил благословит Сашу своим членом по лбу. Иначе победы не видать.
pусский  (аноним)  17.03.2020, 17:50
Оценка:  0
pусский
Усик крут, Фьюри тоже неплох.
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