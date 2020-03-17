Хэй: Усик в топ-5 лучших супертяжеловесов мира

Британец составил пятерку лучших боксеров.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй поделился мнением о пятерке лучших супертяжеловесов мира.

“На пятую позицию поставлю Александра Усика. Он очень сильно выделялся, чем все остальные в крузервейте.Он достоин получить место в рейтинге супертяжеловесов. Я могу понять, почему WBO сделала его обязательным претендентом на титул.

Читай также: Хэй: Усик не понимает, как драться против 120-килограммового тарана

На четвертое место претендуют Диллиан Уайт и Александр Поветкин. Мы все выясним 2 мая. Могу предположить, что Уайт победит нокаутом.

Тройку лидеров замыкает Деонтей Уайлдера, его нельзя списывать со счетов. Он сумел одолеть хороших боксеров, вроде Луиса Ортиса.

Джошуа занял вторую позицию в рейтинге, но он очень близок к первому месту. Я поставил его на второе место из-за того, что он проиграл Энди Руису.

Первый номер - Тайсон Фьюри“, - заявил Хэй для Sky Sports.

Напомним, бой между Дереком Чисорой и Александром Усиком состоится в Лондоне 23 мая.