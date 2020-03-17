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Усик рассказал, как противостоять пандемии коронавируса

Комментариев: 2
Украинец знает секрет, который поможет преодолеть недуг.

Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, как нужно бороться с пандемией коронавируса.

“Самый страшный вирус, которым мы болеем, - это грех. Кто-то говорит, что нужно повременить с походами в храм и все остальное.

Все глупости, друзья. Ходите в храм, причащайтесь, исповедывайтесь. И тогда будет все хорошо.

Если Всевышний попустит наши какие-то вещи, которые он держит в своих руках, тогда с нами что-то будет происходить.

Но и то, он нам все это дает для того, чтобы мы смирялись и шли по его пути, по которому он нас ведет.

Хочу сказать такую вещь, что ничего не случается, потому что все мы причащаемся из одной чаши, и с нами все слава Богу“, - заявил Усик.

Ранее Александр признался, что заболел новым видом вируса.

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Теги: Александр Усик, коронавирус
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Комментариев (2)
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петенька  (аноним)  17.03.2020, 17:55
Оценка:  0
петенька
Энергичнее соси пипиську любителя русского мира. Это тебе поможет. Исцелит.
pусский  (аноним)  17.03.2020, 17:34
Оценка:  -1
pусский
Если Усик проиграет Чисоре, то будет вечность жариться в аду для чернокожих! А если победит нокаутом - то Усик святой...
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