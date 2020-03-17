Кличко - о коронавирусе: Давайте не будем обманывать себя: любой может заразиться

Украинец попросил людей объединиться для борьбы с вирусом.

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко поделился мнением о пандемии коронавируса.

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“Вирус Covid-19 - невероятная и гигантская проблема для всех нас, наших правительств, наших систем здравоохранения, нашей экономики, для всех людей.

Пришло время вместе принять этот необычный вызов и внести свой личный вклад. Одним из ключевых заданий является очистка наших рук. Также очень важно очистить наши головы.

Дело не в том, чтобы быть оптимистом или пессимистом. Это больше о том, чтобы быть реалистом. Мы не должны паниковать, но и не должны быть неготовыми к этой ситуации.

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Прямо сейчас мы должны сосредоточиться на самом главном, то есть на защите и спасении жизней. Люди, давайте не будем обманывать себя: любой может заразиться вирусом, мы не имеем права быть небрежными или эгоистичными.

Наша свобода будет ограничена. Наш дом должен стать местом, которое заменит все остальные: ресторан, офис, школу и спортзал.

Независимо от того, кто мы, мы можем справиться с этой задачей только вместе, с огромным чувством ответственности и солидарности.

Давайте вместе примем этот вызов. Наша коллективная сила воли больше и сильнее, чем этот вирус! Вместе мы - движущая сила!“, - написал Кличко в Facebook.

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