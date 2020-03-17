Top Rank отменила ближайшие боксерские шоу

Боб Арум отметил, что здоровье и безопасность бойцов является для компании приоритетом.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что боксерские шоу, которые были запланированы на конец марта и апрель, переносятся на неопределенное время из-за коронавируса.

“Здоровье и безопасность наших бойцов, а также нашего персонала и всей продуктивной команды ESPN являются самой важной вещью при планировании наших следующих шагов.

Мы не можем дождаться, когда вновь соберем арену, которую заполнят наши преданные болельщики, но сохранение мер предосторожности является сейчас куда более благоразумным, чем все остальное“, - цитирует Арума BoxingScene.

Ранее сообщалось, что UFC перенесла два турнира в другой город из-за коронавируса.