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Top Rank отменила ближайшие боксерские шоу

Комментариев: 2
Боб Арум отметил, что здоровье и безопасность бойцов является для компании приоритетом.
Боб Арум
Боб Арум
Getty Images

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что боксерские шоу, которые были запланированы на конец марта и апрель, переносятся на неопределенное время из-за коронавируса.

“Здоровье и безопасность наших бойцов, а также нашего персонала и всей продуктивной команды ESPN являются самой важной вещью при планировании наших следующих шагов.

Мы не можем дождаться, когда вновь соберем арену, которую заполнят наши преданные болельщики, но сохранение мер предосторожности является сейчас куда более благоразумным, чем все остальное“, - цитирует Арума BoxingScene.

Ранее сообщалось, что UFC перенесла два турнира в другой город из-за коронавируса.

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Теги: бокс, Боб Арум, Top Rank
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  17.03.2020, 12:28
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pусский
Клон, ты обчитался бандеровской литературы!
русский  (аноним)  17.03.2020, 12:25
Оценка:  0
русский
Поветкин и Усик выйдут на свои поединки. Потому что русские не сдаются. Покажут всем кузькину мать иби его за ногу. Сначала Тимати с Джигурдой вытрахают этих богатырей в пукан, а батюшка Охлобыстин даст причастие, своим членом в ротик.
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