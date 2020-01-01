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В Лондоне остановили Европейский лицензионный турнир по боксу

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Украинские боксеры на этом турнире сражались за лицензии на Олимпиаду в Токио.
Турнир по боксу в Лондоне отменили из-за коронавируса
Турнир по боксу в Лондоне отменили из-за коронавируса
olympic.org

В Лондоне (Великобритания) 14 марта стартовал Европейский лицензионный турнир по боксу, на котором должны были разыграть от 4 до 8 олимпийских лицензий в каждой из 13 весовых категорий.

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Однако, в связи с пандемией коронавируса, BTF (Boxing Task Force) приняла решение остановить турнир сегодня, 16 марта. Официально соревнование прекратится после того, как будут проведены все поединки, запланированные на сегодняшний день.

Как сообщает официальный сайт МОК, также планируется отмена континентальных и всемирных лицензионных соревнований, запланированных на май.

BTF заверяет, что будет следить за ситуацией, чтобы полностью завершить распределение оставшихся мест на боксерский турнир Олимпийских игр в Токио.

Ранее сообщалось, что WTA отменила все турниры до мая.

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Теги: бокс, МОК, коронавирус, Лондон, COVID-19
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