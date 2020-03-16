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Чисора: Я собираюсь вырубить Усика

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Британец отметил, что рассчитывает быстро провести поединок против Александра Усика.
Александр Усик и Дерек Чисора
Александр Усик и Дерек Чисора
Getty Images

Британский боксер Дерек Чисора, выступающий в супертяжелом весе, прокомментировал предстоящий поединок против известного украинца Александра Усика.

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"Мой настрой на этот бой - взять все, что есть у Усика и сделать это моим. Причем в короткие сроки. Я хочу войти в его дом и взять его силой.

Это то, что я собираюсь сделать. Если он нокаутирует меня, значит он нокаутирует. Но я собираюсь вырубить его, тогда я буду счастлив", - сказал Чисора в комментарии Sky Sports.

Напомним, бой между Дереком Чисорой и Александром Усиком состоится в Лондоне 23 мая.

Ранее сообщалось, что боксеры провели первую дуэль взглядов.

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Теги: бокс, Дерек Чисора, Александр Усик
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