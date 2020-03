Чисора: Я собираюсь вырубить Усика

Британский боксер Дерек Чисора, выступающий в супертяжелом весе, прокомментировал предстоящий поединок против известного украинца Александра Усика.

"Мой настрой на этот бой - взять все, что есть у Усика и сделать это моим. Причем в короткие сроки. Я хочу войти в его дом и взять его силой.

Это то, что я собираюсь сделать. Если он нокаутирует меня, значит он нокаутирует. Но я собираюсь вырубить его, тогда я буду счастлив", - сказал Чисора в комментарии Sky Sports.

“I wanna be knocked out by him, then I’ll be happy.” 🤷‍♂️🤔😅@DerekWarChisora pic.twitter.com/lOjViKScGb