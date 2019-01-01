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Атлас: Уайлдер напоминает мне испорченного ребенка

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Тедди Атлас считает, что американский боксер не умеет технично вести бой.
Тедди Атлас
Тедди Атлас
instagram.com/teddy_atlas/

Известный американский тренер Тедди Атлас поделился своим мнением относительно супертяжеловеса Деонтея Уайлдера, который совсем недавно проиграл свой титул WBC Тайсону Фьюри.

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"Аура вокруг Уайлдера изменилась - его поймали на том, что он способен ударить, но не умеет технично вести бой. Много раз удар Уайлдера вытаскивал его из огня, но в реванше с Фьюри все увидели, что Деонтей - просто задира.

Я говорю это не для того, чтобы добить Уайлдера, я не его хейтер и не собираюсь им быть. Я просто говорю очевидное - панчер всегда частично задира, потому что добивается своего.

Уайлдер напоминает мне испорченного ребенка, который привык всегда получать свое. Но в этот раз у Уайлдера не получилось добиться желаемого", - цитирует Атласа Daily Express.

Ранее сообщалось, что Деонтей Уайлдер заявил о третьем поединке с Фьюри.

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Теги: бокс, Деонтей Уайлдер, Тедди Атлас
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