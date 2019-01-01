Атлас: Уайлдер напоминает мне испорченного ребенка

Тедди Атлас считает, что американский боксер не умеет технично вести бой.

Известный американский тренер Тедди Атлас поделился своим мнением относительно супертяжеловеса Деонтея Уайлдера, который совсем недавно проиграл свой титул WBC Тайсону Фьюри.

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"Аура вокруг Уайлдера изменилась - его поймали на том, что он способен ударить, но не умеет технично вести бой. Много раз удар Уайлдера вытаскивал его из огня, но в реванше с Фьюри все увидели, что Деонтей - просто задира.

Я говорю это не для того, чтобы добить Уайлдера, я не его хейтер и не собираюсь им быть. Я просто говорю очевидное - панчер всегда частично задира, потому что добивается своего.

Уайлдер напоминает мне испорченного ребенка, который привык всегда получать свое. Но в этот раз у Уайлдера не получилось добиться желаемого", - цитирует Атласа Daily Express.

Ранее сообщалось, что Деонтей Уайлдер заявил о третьем поединке с Фьюри.