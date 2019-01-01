Атлас: Уайлдер напоминает мне испорченного ребенка
Известный американский тренер Тедди Атлас поделился своим мнением относительно супертяжеловеса Деонтея Уайлдера, который совсем недавно проиграл свой титул WBC Тайсону Фьюри.
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"Аура вокруг Уайлдера изменилась - его поймали на том, что он способен ударить, но не умеет технично вести бой. Много раз удар Уайлдера вытаскивал его из огня, но в реванше с Фьюри все увидели, что Деонтей - просто задира.
Я говорю это не для того, чтобы добить Уайлдера, я не его хейтер и не собираюсь им быть. Я просто говорю очевидное - панчер всегда частично задира, потому что добивается своего.
Уайлдер напоминает мне испорченного ребенка, который привык всегда получать свое. Но в этот раз у Уайлдера не получилось добиться желаемого", - цитирует Атласа Daily Express.
Ранее сообщалось, что Деонтей Уайлдер заявил о третьем поединке с Фьюри.
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