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Фьюри может получить восьмилетнюю дисквалификацию - Daily Mail

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"Цыганский король" может завершить карьеру.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Британский боксер в супертяжелом весе Тайсон Фьюри угодил в допинг-скандал, который случился в 2015-м году.

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Команда боксера предложила фермеру Мартину Кэрфуту 30 тысяч долларов за ложь представителям антидопингового агенства.

По информации Daily Mail, Британское антидопинговое агентство (UKAD) намерено рассмотреть показания фермера и будет расследовать дело о сокрытии употребления допинга.

Сообщается, что если UKAD докажет вину Тайсона Фьюри, то он может получить дисквалификацию на восемь лет.

Ранее сообщалось, что российский друг Усика и Ломаченко провалил допинг-тест.

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Теги: Тайсон Фьюри, бокс, допинг
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
русский  (аноним)  16.03.2020, 11:32
Оценка:  -1
русский
Пополнит ряды наших допинговых спортсменов, которые без запрещенных препаратов не способны на ноги встать. Цыган найдет себе работу. Будет дрочить по 10 раз на день, смрадно попердывая в сторону России, а россияне будут нюхать эти благовония.
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