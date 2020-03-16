Фьюри может получить восьмилетнюю дисквалификацию - Daily Mail

"Цыганский король" может завершить карьеру.

Британский боксер в супертяжелом весе Тайсон Фьюри угодил в допинг-скандал, который случился в 2015-м году.

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Команда боксера предложила фермеру Мартину Кэрфуту 30 тысяч долларов за ложь представителям антидопингового агенства.

По информации Daily Mail, Британское антидопинговое агентство (UKAD) намерено рассмотреть показания фермера и будет расследовать дело о сокрытии употребления допинга.

Сообщается, что если UKAD докажет вину Тайсона Фьюри, то он может получить дисквалификацию на восемь лет.

Ранее сообщалось, что российский друг Усика и Ломаченко провалил допинг-тест.