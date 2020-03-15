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Усик посвятил стихотворение Ангелу-хранителю

Комментариев: 2
Украинец написал новый стих.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Украинский боксер Александр Усик в Instagram опубликовал новое стихотворение, которое посвятил Ангелу-хранителю.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ангел мой хранитель, Помощь ты во всём. К Богу троп строитель. Утром, ночью, днём. Ты мне помогаешь Не идти кривой, Путь мой освещаешь В след иду я твой За меня ты Бога Молишь каждый миг Да крута дорога Ты прости старик Пред тобой в долгу, я. Вечность не отдать. В Отче наш прошу я Хлеб насущный дать В этой же молитве Молвлю за врагов Чтоб когда предстану Сам был без долгов Ангел мой хранитель Ты прости меня Дал тебя Спаситель Не подарок я Ты в свои годочки Стал со мной седой Мы с тобой до точки Грешный раб я твой.

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

Ранее Усик написал стихотворение о Прощеном воскресенье.

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Теги: Александр Усик, бокс, творчество, стихотворение, стих
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  16.03.2020, 10:52
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10-32 - е...б...а..н...и..с..ь об пол головой раз 80.
гость  (аноним)  16.03.2020, 10:32
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Ватная сцанина, кремлевский сектант!!!
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