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Усик заявил, что заболел новым видом вируса

Комментариев: 5
Вирус передается воздушно-капельным путем.

Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что заболел новым видом вируса.

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“Хочу вам кое в чем признаться, прямо откровенно сказать, что я болен. Заболел я.

Могу рассказать, чем. Новый виток вируса, им болеют многие люди, но до конца не знают. Но я уже узнал. Я точно этим болен. Хэппивирус, да. Еще раз повторю: хэппивирус, ха-ха-ха! Я болен хэппивирусом“, - заявил Александр Усик.

Напомним, что свой следующий бой Усик проведет против Дерека Чисоры 23 мая в Лондоне.

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Теги: Александр Усик, бокс, вирус
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Комментариев (5)
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Тор  (аноним)  16.03.2020, 10:34
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Тор
Люди гибнут, а из него «юмор» попер....не уровень Александр
гость  (аноним)  16.03.2020, 10:33
Оценка:  0
гость
не подставлял бы попу ватникам не цеплял бы всякую фигню вызывающую ватность головного мозга!
Енот  (аноним)  16.03.2020, 10:29
Оценка:  +3
Енот
Иногда лучше молчать, умнее будешь выглядеть....
гость  (аноним)  16.03.2020, 10:11
Оценка:  +2
гость
Да, у Сашки вата - вирус. И по ходу он не излечим...
АК-74  (аноним)  16.03.2020, 09:42
Оценка:  +4
АК-74
Сашко вже давно хворіє... Діагноз-вата в голові. Малорос, без роду, без племені. Брат по розуму Сивосі, Лободі, Марув та іншим зрадникам України. Пройде 5-ть років, і ми їх зберемо і відпустимо, в сторону їх рідної РФ, по мінному полю))).
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