Вирус передается воздушно-капельным путем.

Александр Усик Getty Images

Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что заболел новым видом вируса.

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“Хочу вам кое в чем признаться, прямо откровенно сказать, что я болен. Заболел я.

Могу рассказать, чем. Новый виток вируса, им болеют многие люди, но до конца не знают. Но я уже узнал. Я точно этим болен. Хэппивирус, да. Еще раз повторю: хэппивирус, ха-ха-ха! Я болен хэппивирусом“, - заявил Александр Усик.

Напомним, что свой следующий бой Усик проведет против Дерека Чисоры 23 мая в Лондоне.