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Следующий бой Ломанченко находится под угрозой срыва из-за коронавируса

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Поединок за звание абсолютного чемпиона могут перенести.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) могут перенести из-за коронавируса.

Об этом сообщил инсайдер Майк Коппинджер со ссылкой на промоутера Боба Арума.

“Арена Madison Square Garden собиралась дать крупную гарантию, чтобы заполучить этот бой. Если не будет зрителей, то это предложение станет неактуальным.

В таком случае мы не сможем ничего сделать, разве что объяснить боксерам эту ситуацию“, - написал Коппинджер на своей странице в Twitter.

Напомним, бой Ломаченко - Лопес должен состояться 30 мая в Нью-Йорке.

 

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес
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