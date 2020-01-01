Стало известно, когда Головкин проведет следующий поединок

Соперником казахстанца будет обязательный претендент на титул Камил Шеремета.

Чемпион мира в среднем весе по версии IBF Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) проведет в начале июня. Соперником казахстанца выступит боксер из Польши Камил Шеремета (21-0, 5 КО).

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Как сообщает ESPN, поединок состоится 6 июня в Инглвуде. Изначально рассматривались даты 29 февраля и 28 марта, однако стороны отказались от этих дат по причинам, которые не называются.

Источник отмечает, что Головкин получил небольшую травму в начале февраля, и пандемия коронавируса также повлияла на решение о назначении боя.

Ранее сообщалось, что Геннадий Головкин встретился с Криштиану Роналду и получил в подарок именную футболку.