Чисора: Коронавирус вывели искусственно

Британец высказался по поводу пандемии опасного вируса, который изначально появился в Китае.

Известный британский супертяжеловес Дерек Чисора поделился своими соображениями по поводу пандемии коронавируса.

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“Мне больно смотреть на то, как погибают люди. Человечество, которое владеет огромным количеством ресурсов и колоссальными деньгами, не знает, как предотвратить эту пандемию. Это настоящий геноцид.

Я считаю, что именно люди - самые разрушительные существа на Земле. И я думаю, что коронавирус выведен искусственно“, - приводит слова Чисоры Boxingnews24.

Напомним, что следующим соперником Дерека Чисоры будет украинец Александр Усик. Их поединок состоится 23 мая в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси прокомментировал пандемию коронавируса.