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Чисора: Коронавирус вывели искусственно

Комментариев: 7
Британец высказался по поводу пандемии опасного вируса, который изначально появился в Китае.
Дерек Чисора
Дерек Чисора
Getty Images

Известный британский супертяжеловес Дерек Чисора поделился своими соображениями по поводу пандемии коронавируса.

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“Мне больно смотреть на то, как погибают люди. Человечество, которое владеет огромным количеством ресурсов и колоссальными деньгами, не знает, как предотвратить эту пандемию. Это настоящий геноцид.

Я считаю, что именно люди - самые разрушительные существа на Земле. И я думаю, что коронавирус выведен искусственно“, - приводит слова Чисоры Boxingnews24.

Напомним, что следующим соперником Дерека Чисоры будет украинец Александр Усик. Их поединок состоится 23 мая в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси прокомментировал пандемию коронавируса.

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Теги: бокс, Дерек Чисора, коронавирус, COVID-19
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Комментариев (7)
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Осталось 500 символов
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гость  (аноним)  15.03.2020, 13:39
Оценка:  -1
гость
Чисора такой же умный и честный, как БийКацапів, он мимо не скажет.
БийКацапів    15.03.2020, 13:38
Оценка:  0
БийКацапів
Но никто ее критикует разработки бактериологического оружия..
БийКацапів    15.03.2020, 13:37
Оценка:  0
БийКацапів
Чистота умнее и честнее Президента ЗЕбила будебудеь.
pусский  (аноним)  15.03.2020, 12:59
Оценка:  -4
pусский
Всем насрать на мыслителя Чисору, который даже школу не окончил!
гость  (аноним)  15.03.2020, 12:57
Оценка:  +5
гость
Это и ёжику понятно, что он не сам появился
vedavg    15.03.2020, 12:57
Оценка:  +2
vedavg
Ну хоть кто-то открыто об этом говорит. Должен был еще добавить, что и очаги наибольшего поражения вирусом также созданы искусственно и со злым умыслом.
Путин-Xyйло    15.03.2020, 12:40
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
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