Хэй: Усик не понимает, как драться против 120-килограммового тарана
Известный бывший боксер Дэвид Хэй, ныне выступающий промоутером Дерека Чисоры, прокомментировал предстоящий поединок своего подопечного против Александра Усика.
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“Один из лучших тяжеловесов за всю историю бокса поднялся в хэвивейт, но на данный момент он ничего не достиг в этом весе. Мы все знаем сильные стороны Усика, но Чисора втянет его в драку с первых же секунд боя.
Усик достаточно смелый, чтобы встретить Дерека, ведь он считает, что гораздо техничнее своего оппонента. Но Александр никогда не дрался с такими боксерами, как Чисора. Он не понимает, как драться против 120-килограммового тарана“, - цитирует Хэя Sky Sports.
Напомним, бой Александра Усика и Дерека Чисоры назначен на 23 мая. Поединок состоится в Лондоне.
Ранее сообщалось, что Усик и Чисора провели первую дуэль взглядов.
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