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Хэй: Усик не понимает, как драться против 120-килограммового тарана

Комментариев: 2
Промоутер считает, что его подопечный справится с украинским боксером.
Александр Усик, Дерек Чисора и Дэвид Хэй
Александр Усик, Дерек Чисора и Дэвид Хэй
instagram.com/mrdavidhaye/

Известный бывший боксер Дэвид Хэй, ныне выступающий промоутером Дерека Чисоры, прокомментировал предстоящий поединок своего подопечного против Александра Усика.

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“Один из лучших тяжеловесов за всю историю бокса поднялся в хэвивейт, но на данный момент он ничего не достиг в этом весе. Мы все знаем сильные стороны Усика, но Чисора втянет его в драку с первых же секунд боя.

Усик достаточно смелый, чтобы встретить Дерека, ведь он считает, что гораздо техничнее своего оппонента. Но Александр никогда не дрался с такими боксерами, как Чисора. Он не понимает, как драться против 120-килограммового тарана“, - цитирует Хэя Sky Sports.

Напомним, бой Александра Усика и Дерека Чисоры назначен на 23 мая. Поединок состоится в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Усик и Чисора провели первую дуэль взглядов.

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Теги: бокс, Александр Усик, Дэвид Хэй, Дерек Чисора
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Комментариев (2)
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vladimir30kh    15.03.2020, 11:33
Оценка:  0
vladimir30kh
По испански BANDERA -боевое знамя , PUTIN -маленькая проститутка
АК-74  (аноним)  15.03.2020, 11:07
Оценка:  +1
АК-74
Техника Усусю не спасет))). Пропустит мощный удар в челюсть, и упадет. Удара нет, за счет чего он собрался выигрывать ? Молитвами Онуфрия, или мощной поддержкой языком Шария ?)))).
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