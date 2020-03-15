Хэй: Усик не понимает, как драться против 120-килограммового тарана

Промоутер считает, что его подопечный справится с украинским боксером.

Известный бывший боксер Дэвид Хэй, ныне выступающий промоутером Дерека Чисоры, прокомментировал предстоящий поединок своего подопечного против Александра Усика.

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“Один из лучших тяжеловесов за всю историю бокса поднялся в хэвивейт, но на данный момент он ничего не достиг в этом весе. Мы все знаем сильные стороны Усика, но Чисора втянет его в драку с первых же секунд боя.

Усик достаточно смелый, чтобы встретить Дерека, ведь он считает, что гораздо техничнее своего оппонента. Но Александр никогда не дрался с такими боксерами, как Чисора. Он не понимает, как драться против 120-килограммового тарана“, - цитирует Хэя Sky Sports.

Напомним, бой Александра Усика и Дерека Чисоры назначен на 23 мая. Поединок состоится в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Усик и Чисора провели первую дуэль взглядов.