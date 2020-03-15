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Команда Фьюри пыталась подкупить фермера, чтобы скрыть допинг Тайсона

Комментариев: 5
Британское антидопинговое агентство проведет расследование по факту нарушения допинговых правил.
Тайсон Фьюри (справа)
Тайсон Фьюри (справа)
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри угодил в допинг-скандал.

По информации Daily Mail, фермер из Ланкашира (Великобритания) Мартин Кэрфут заявил, что в феврале 2015 года член команды Фьюри предложил ему 30 тысяч долларов за ложь представителям Британского антидопингового агенства.

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Кэрфут должен был рассказать, что Тайсон провалил допинг-тест на анаболический стероид нандролон из-за приема в пищу некачественного мяса дикого кабана, которое поставлял ему фермер. Также мужчина утверждает, что так и не получил денег за эти показания.

Отметим также, что допинг-тест на нандролон тогда провалил и двоюродный брат Тайсона Хьюи Фьюри. Британское антидопинговое агентство уже сообщило, что будет проводить расследование по этому делу.

Важно и то, что в ноябре 2015 года Тайсон Фьюри сенсационно победил Владимира Кличко единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что от Владимира Кличко скрыли информацию о положительном допинг-тесте Тайсона Фьюри.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри, Владимир Кличко, допинг
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  15.03.2020, 11:23
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Под быдлокацапов косит
гость  (аноним)  15.03.2020, 11:02
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гость
Цыган выход на х...у...й с ринга.
pусский  (аноним)  15.03.2020, 10:43
Оценка:  0
pусский
Вот педрилла, прямо как АК-74!
гость  (аноним)  15.03.2020, 10:40
Оценка:  0
гость
За допинг на кацапячьи Соловки. Лобзиком лёд пилить.
АК-74  (аноним)  15.03.2020, 09:44
Оценка:  0
АК-74
Под допингом победил Кличка(((. Дисквалифицировать цыгана.
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