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Усик: Я точно буду драться с Джошуа

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Украинский боксер в ожидание боя.
Александр Усик - Эдди Хирн
Александр Усик - Эдди Хирн
Getty Images

Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик поделился мнением о возможном поединке с британцем Энтони Джошуа.

“Хирн желает, чтобы Энтони подрался после Пулева с Фьюри, а не со мной? Я пойду сейчас и шлепну Эдди, чтобы он так больше не говорил и все.

Каждый понимает, почему идут такие разговоры. Конечно, им выгоднее провести бой между двумя британцами, которые более известны, чем я. Тем более у каждого из них есть пояса.

Но я однозначно буду боксировать с Джошуа. Просто нужно подождать“, - заявил Усик для Behind The Gloves.

Ранее Усик прокомментировал возможный поединок с Тайсоном Фьюри.

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Теги: Александр Усик, Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри, Эдди Хирн, бокс
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