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Усик: Я провожу спарринги с Кличко

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Александр имеет хорошие отношения с братьями Кличко.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Украинский боксер в супертяжелом весте Александр Усик рассказал о взаимоотношениях с Владимиром и Виталием Кличко.

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“У меня хорошие отношения с братьями Кличко. Пару дней назад мы встречались с Виталием, он созвонился с Владимиром, мы разговаривали по телефону.

Братья дают мне советы. Владимир бывает приезжает в лагерь и спаррингует со мной. Он корректный парень и не говорит о сильных или слабых сторонах Джошуа. Он делает то, что нужно мне“, - рассказал Усик для Behind the gloves.

Напомним, что следующий бой Александр Усик проведет против Дерека Чисоры 23 мая.

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Теги: Александр Усик, бокс, Владимир Кличко, Виталий Кличко
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