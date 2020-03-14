Усик: Мне нравится Фьюри

Украинский боксер восхищен британцем.

Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик поделился мнением о реванше Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.

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“В реванше Фьюри - Уайлдер я не был удивлен такому исходу событий, ведь после 3-го или 4-го раунда все к такому окончанию шло. Тайсон был энергичный, заведенный, а Уайлдер чувствовал себя не в своей тарелке.

Мне нравится Фьюри, мне нравится его поведение. Некоторые видят в нем глупца, но он ведет себя так специально.

Если Тайсон считает, что может победить меня с завязанной рукой за спиной, то я могу замотать себе глаз, завязать одну руку за спиной и пускай еще кто-то держит меня за ногу“, - приводит слова Усика Behind The Gloves.

Напомним, Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде.