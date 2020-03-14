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Усик: Мне нравится Фьюри

Комментариев: 7
Украинский боксер восхищен британцем.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик поделился мнением о реванше Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.

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“В реванше Фьюри - Уайлдер я не был удивлен такому исходу событий, ведь после 3-го или 4-го раунда все к такому окончанию шло. Тайсон был энергичный, заведенный, а Уайлдер чувствовал себя не в своей тарелке.  

Мне нравится Фьюри, мне нравится его поведение. Некоторые видят в нем глупца, но он ведет себя так специально.

Если Тайсон считает, что может победить меня с завязанной рукой за спиной, то я могу замотать себе глаз, завязать одну руку за спиной и пускай еще кто-то держит меня за ногу“, - приводит слова Усика Behind The Gloves.

Напомним, Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде.

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Теги: Александр Усик, Тайсон Фьюри, бокс
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Комментариев (7)
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гость  (аноним)  14.03.2020, 21:55
Оценка:  0
гость
Вата кацапская - все идём дружно на х.....у.....й.
гость  (аноним)  14.03.2020, 21:07
Оценка:  0
гость
А что там с Пипеткиным? Я так подозреваю, что рюзкий ветязь сдулся окончательно и бесповоротно.
русский  (аноним)  14.03.2020, 20:27
Оценка:  0
русский
Так Саша всей душой любит Россию, поддерживает идеи русского мира и боготворит Путина. А патриарх Онуфрий благословит чадо. Так что Саша человек подневольный, прикажут-выполнит.
русский  (аноним)  14.03.2020, 18:11
Оценка:  0
русский
Так отсоси у Тайсона, Путин приказал. Царя приказы выполняй беспрекословно, живо свои дырки подставляй.
Юрий1    14.03.2020, 20:12
Оценка:  0
Юрий1
Твой сцарь, может только помёткину приказывать.
АК-74  (аноним)  14.03.2020, 18:02
Оценка:  0
АК-74
Глупенький лапотник, которому судьи подарили победу над Бриедисом. Фьюри его прихлопнет, как муху))). Удара нет, танцы не спасут(((.
Юрий1    14.03.2020, 20:08
Оценка:  0
Юрий1
Хочешь сказать, что сперва он на помёткине должен потренироваться?
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