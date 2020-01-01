Хэй: Чисора с первых минут потащит Усика в рубку

Британец проведет жесткий бой.

Промоутер Дерека Чисоры Дэвид Хэй поделился мнением о предстоящем бое своего подопечного с украинским боксером Александром Усиком.

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“Чисора не будет пытаться перебоксировать Усика. Дерек потащит Александра в рубку с первых минут боя.

У Усика хватит смелости, чтобы не использовать работу ног. Александр считает себя намного лучше Чисоры. Но в ринге Чисора будет абсолютно другим.

Я сомневаюсь, что у Усика когда-либо был такой жесткий бой. Мы собираемся уничтожить его“, - цитирует Хэя East Side Boxing.

Ранее сообщалось, что боксеры провели дуэль взглядов.

Напомним, бой Александра Усика и Дерека Чисоры назначен на 23 мая.