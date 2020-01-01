Переключиться на мобильную версию

Хэй: Чисора с первых минут потащит Усика в рубку

Комментариев: 0
Британец проведет жесткий бой.
Дэвид Хэй
Дэвид Хэй
Getty Images

Промоутер Дерека Чисоры Дэвид Хэй поделился мнением о предстоящем бое своего подопечного с украинским боксером Александром Усиком.

Читай также: Усик: Чисора жестко бьет людей

“Чисора не будет пытаться перебоксировать Усика. Дерек потащит Александра в рубку с первых минут боя.

У Усика хватит смелости, чтобы не использовать работу ног. Александр считает себя намного лучше Чисоры. Но в ринге Чисора будет абсолютно другим.

Я сомневаюсь, что у Усика когда-либо был такой жесткий бой. Мы собираемся уничтожить его“, - цитирует Хэя East Side Boxing.

Ранее сообщалось, что боксеры провели дуэль взглядов.

Напомним, бой Александра Усика и Дерека Чисоры назначен на 23 мая.

Поделись:
Теги: Дэвид Хэй, бокс, Дерек Чисора, Александр Усик
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь