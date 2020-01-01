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Атлас: Лопес - единственный, кто сейчас способен огорчить Ломаченко

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Известный тренер назвал сильные стороны американца.
Тедди Атлас
Тедди Атлас
Getty Images

Тренер Александра Гвоздика Тедди Атлас прокомментировал предстоящий бой чемпиона WBO, WBA и WBC в легком весе Василия Ломаченко с обладателем титула IBF Теофимо Лопесом.

“Лопес умеет ужасающе быстро сокращать дистанцию. Ты даже не заметишь, как он подберется к тебе. В этом Теофимо очень похож на Мэнни Пакьяо, когда тот был на своем пике.

Лопес - единственный, кто сейчас способен огорчить Ломаченко. Это опасный поединок. У Теофимо есть мощь, хитрость и умение сокращать дистанцию“, - цитирует Атласа Sirius XM Boxing.

Напомним, бой Ломаченко - Лопес состоится 30 мая в Нью-Йорке.

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Теги: бокс, Тедди Атлас, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес
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