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Бой Выхриста перенесен на неопределенный срок

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Коронавирус добрался до бокса.
Виктор Выхрист
Виктор Выхрист
segodnya.ua

Украинский боксер в супертяжелом весе Виктор Выхрист должен был провести второй поединок в новом дивизионе против аргентинского бойца.

Как сообщает Luckypunch.net, пресс-служба промоутерской компании украинца приняла решение перенести поединок на неопределенный срок. Причиной такого поступка является угроза распространения коронавируса в Германии.

Бой с аргентинцем должен был состояться в Берлине, но было принято решение перенести его в Гамбург в местный спортзал. Поединок пройдет без зрителей и в другую дату, которая будет сообщена позже. 

Напомним, что в дебютном поединке Выхрист одержал яркую победу.

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Теги: Виктор Выхрист, бокс
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