Бой Выхриста перенесен на неопределенный срок
Коронавирус добрался до бокса.
Украинский боксер в супертяжелом весе Виктор Выхрист должен был провести второй поединок в новом дивизионе против аргентинского бойца.
Как сообщает Luckypunch.net, пресс-служба промоутерской компании украинца приняла решение перенести поединок на неопределенный срок. Причиной такого поступка является угроза распространения коронавируса в Германии.
Бой с аргентинцем должен был состояться в Берлине, но было принято решение перенести его в Гамбург в местный спортзал. Поединок пройдет без зрителей и в другую дату, которая будет сообщена позже.
Напомним, что в дебютном поединке Выхрист одержал яркую победу.
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