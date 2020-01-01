Красюк: Деревянченко не сможет стать звездой

Усику удалось стать звездой мирового масштаба.

Известный украинский промоутер Александр Красюк поделился мнением о будущем Сергея Деревянченко.

“За последний бой Деревянченко получил пять миллионов долларов. Хорошо, а сколько он еще проведет таких поединков? Вопрос в этом. Деревянченко - очень крутой боксер, настоящий монстр. Но он не сможет стать звездой.

Почему? Просто он сейчас уже в таком возрасте, когда он уже должен был сделать это. Звездой стать сложно, намного легче стать чемпионом.

Вот возьмем 100 хороших боксеров. Из них 10 имеют потенциал стать чемпионами мира. А из этих десяти только один-два могут стать звездой. Я считаю, что Усику удалось это сделать.

В Украине он стал звездой, когда выиграл Олимпиаду. Наше сотрудничество только увеличило его популярность. Сейчас он номер один“, - заявил Красюк.

Ранее Красюк рассказал о влияние братьев Кличко на украинский бокс.