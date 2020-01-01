Красюк: Братья Кличко - законодатели моды в боксе на планете Земля для Украины

Братья внесли огромный вклад в развитие бокса.

Известный украинский промоутер Александр Красюк заявил, что братья Кличко имеют огромную важность для бокса в Украине.

“Братья Кличко - законодатели моды в боксе на планете Земля для Украины. Это люди планетарного масштаба, которые своим видом спорта, своими кулаками проложили путь для следующих поколений, новых героев в профессиональном боксе.

До братьев Кличко профессиональный бокс как культура не существовал в Украине. До них мало кто знал разницу в профессиональном и любительском боксе. Люди начали различать это, когда Виталий и Владимир подписали профессиональные контракты.

Братья Кличко стали тем локомотивом для Украины, который показал украинцам разницу между одним и другим. То что профессиональный бокс - не только бой и спорт, а огромное количество зрителей, которые платят и любят бокс“, - отметил Красюк.

Напомним, что ранее Кличко призвал фанатов выбрать соперника для возвращения.