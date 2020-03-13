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Чисора: Усик может победить, только если нокаутирует меня

Комментариев: 2
Британец верит в свою победу.
Дерек Чисора
Дерек Чисора
Getty Images

Британский боксер в супертяжелом весе Дерек Чисора поделился мнением по поводу украинца Александра Усика в преддверии поединка.

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“Я благодарен Усику за то, что он согласился провести со мной бой. Он топ-боксер. Я ожидаю хорошего поединка.

Сейчас я активно готовлюсь к встрече с Александром. Усик может победить, только если нокаутирует меня.

Он неплохо двигается в ринге, может танцевать вокруг меня 24 часа, 7 дней в неделю. Я должен буду сделать пару ударов, чтобы замедлить его“, - заявил Чисора на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что боксеры провели дуэль взглядов.

Напомним, бой Александра Усика и Дерека Чисоры назначен на 23 мая.

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Теги: Дерек Чисора, Александр Усик, бокс
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Комментариев (2)
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АК-74  (аноним)  13.03.2020, 20:37
Оценка:  +4
АК-74
А потом нашли какого то Уизерспуна, вытолкали на бой... Парень вовсе был не готов, видно с бодуна((((. И этого пенсионера героически победил Усик))). Блажен, кто верует. Тепло ему на свете.
АК-74  (аноним)  13.03.2020, 20:33
Оценка:  +3
АК-74
Не надо, Дерек. Усуся, когда услышал от Такама, что тот его победит, сразу же спрыгнул..., потом был Спонг, который пообещал его нокаутировать, и, о диво дивное, у него находят допинг ????
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