Чисора: Усик может победить, только если нокаутирует меня

Британец верит в свою победу.

Британский боксер в супертяжелом весе Дерек Чисора поделился мнением по поводу украинца Александра Усика в преддверии поединка.

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“Я благодарен Усику за то, что он согласился провести со мной бой. Он топ-боксер. Я ожидаю хорошего поединка.

Сейчас я активно готовлюсь к встрече с Александром. Усик может победить, только если нокаутирует меня.

Он неплохо двигается в ринге, может танцевать вокруг меня 24 часа, 7 дней в неделю. Я должен буду сделать пару ударов, чтобы замедлить его“, - заявил Чисора на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что боксеры провели дуэль взглядов.

Напомним, бой Александра Усика и Дерека Чисоры назначен на 23 мая.