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Усик обратился к Чисоре с просьбой

Комментариев: 3
Александр хочет вести себя, как джентльмен.
Александр Усик
Александр Усик
instagram.com/usykaa/

Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик проведет бой против британца Дерека Чисора.

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Украинец обратился к своем сопернику с просьбой о том, чтобы вести себя вежливее по отношению друг к другу.

“Давай вести себя, как джентльмены. Но если ты не хочешь этого делать, то я тебя не могу заставить. И веди себя, как хочешь“, - сказал Усик.

Напомним, бой Усик - Чисора состоится 23 мая на арене О2 в Лондоне (Великобритания).

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Теги: Александр Усик, Дерек Чисора, бокс, видео
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Комментариев (3)
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Сивохо  (аноним)  13.03.2020, 00:51
Оценка:  0
Сивохо
Я пошутил просто, а вы за меня испугалися. Мир народам, землю крестьянам, ворам тюрьмы, а Лиге Смеха успеха.
АК-74  (аноним)  12.03.2020, 23:44
Оценка:  +2
АК-74
Дерек смачно плюнет русскомирцу в харю. За Солсбери, за Крым и за Донбасс. А потом нокаутирует кацапскую шестерку. Может дать под задницу, как клоуну Сивохо))).
гость  (аноним)  12.03.2020, 23:24
Оценка:  -1
гость
Черный должен сыграть в ящик. Помоги ему.
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