Усик обратился к Чисоре с просьбой

Александр хочет вести себя, как джентльмен.

Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик проведет бой против британца Дерека Чисора.

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Украинец обратился к своем сопернику с просьбой о том, чтобы вести себя вежливее по отношению друг к другу.

“Давай вести себя, как джентльмены. Но если ты не хочешь этого делать, то я тебя не могу заставить. И веди себя, как хочешь“, - сказал Усик.

Напомним, бой Усик - Чисора состоится 23 мая на арене О2 в Лондоне (Великобритания).