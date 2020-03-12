Усик обратился к Чисоре с просьбой
Александр хочет вести себя, как джентльмен.
Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик проведет бой против британца Дерека Чисора.
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Украинец обратился к своем сопернику с просьбой о том, чтобы вести себя вежливее по отношению друг к другу.
“Давай вести себя, как джентльмены. Но если ты не хочешь этого делать, то я тебя не могу заставить. И веди себя, как хочешь“, - сказал Усик.
🗣️ @usykaa has a message for @DerekWarChisora ahead of tomorrow's press conference... 👀 #UsykChisora pic.twitter.com/O1DaslDRsx— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) March 12, 2020
Напомним, бой Усик - Чисора состоится 23 мая на арене О2 в Лондоне (Великобритания).
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