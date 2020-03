Усик обратился к Чисоре с просьбой

Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик проведет бой против британца Дерека Чисора.

Украинец обратился к своем сопернику с просьбой о том, чтобы вести себя вежливее по отношению друг к другу.

“Давай вести себя, как джентльмены. Но если ты не хочешь этого делать, то я тебя не могу заставить. И веди себя, как хочешь“, - сказал Усик.

🗣️ @usykaa has a message for @DerekWarChisora ahead of tomorrow's press conference... 👀 #UsykChisora pic.twitter.com/O1DaslDRsx