Бриггс опубликовал фото с головой Кличко на блюде
Американец активно провоцирует украинского боксера.
Бывший американский боксер Шэннон Бриггс решил подшутить над именитым экс-чемпионом мира в супертяжелом весе Владимиром Кличко.
На своей страничке в Instagram Бриггс опубликовал отфотошопленный снимок, где он в образе официанта держит в руке поднос, на котором лежит голова Владимира.
"Ты звонил?", - написал Бриггс под публикацией.
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Многие подписчики негативно отреагировали на этот пост, оставляя следующие комментарии: "Кличко убьет тебя в настоящем бою", "Даже его головы хватит, чтобы победить тебя", "Выбрал младшего брата, потому что старший тебя побил".
Напомним, в 2010 году Виталий Кличко победил Шэннона Бриггса единогласным решением судей.
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