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Бриггс опубликовал фото с головой Кличко на блюде

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Американец активно провоцирует украинского боксера.
Шэннон Бриггс
Шэннон Бриггс
Getty Images

Бывший американский боксер Шэннон Бриггс решил подшутить над именитым экс-чемпионом мира в супертяжелом весе Владимиром Кличко.

На своей страничке в Instagram Бриггс опубликовал отфотошопленный снимок, где он в образе официанта держит в руке поднос, на котором лежит голова Владимира.

"Ты звонил?", - написал Бриггс под публикацией.

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Многие подписчики негативно отреагировали на этот пост, оставляя следующие комментарии: "Кличко убьет тебя в настоящем бою", "Даже его головы хватит, чтобы победить тебя", "Выбрал младшего брата, потому что старший тебя побил".

Напомним, в 2010 году Виталий Кличко победил Шэннона Бриггса единогласным решением судей.

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Теги: бокс, Владимир Кличко, Шеннон Бриггс
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Комментариев (1)
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русский  (аноним)  09.03.2020, 22:24
Оценка:  0
русский
Пора вернуться в ринг Владимиру и грубо наказать в сраньку засранцев: Фьюри, Бриггса.
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