Миллер: Если бы Уайлдер вышел на бой без костюма, Фьюри все равно бы его разнес

Американец считает, что все отговорки Деонтея после поражения - полная чушь.

Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер (23-0-1, 20 КО) высказался по поводу поражения экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) в реванше против Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).

"Я спарринговал и с Тайсоном, и с Деонтеем. Я знаю, на что они способны. Когда-то Фьюри проваливал допинг-тест, у него были проблемы с психикой, но он справился с этим.

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Конечно, я не хорошо его знаю, но сомневаюсь, что он подложил бы что-то в свои перчатки. Он бы не поставил на кон все, чего добился, чтобы вот так это потерять. Слухи о том, что он что-то подложил, - полная ахинея.

Мое мнение, что Фьюри надрал бы задницу Уайлдеру даже если бы дрался одной рукой. Независимо от того, что бы делал Деонтей, он бы получил по жопе.

Даже если бы Уайлдер вышел на бой без костюма, Фьюри все равно бы его разнес. Деонтей много говорит о своем тяжеленном костюме, но все это полная чушь. Именно из-за этого многим людям он не нравится", - приводит слова Миллера Boxing News 24.

Напомним, Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде.

После поединка Уайлдер назвал причиной своего поражения костюм, в котором он вышел на бой.

Вашему вниманию видео нокаута в бою Уайлдер - Фьюри, а также полное видео поединка.