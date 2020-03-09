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Тайсон: На улице я бы надрал Мейвезеру задницу, но на ринге он бы меня отметелил

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Легендарный боксер отметил, что у Флойда очень хорошая техника.
Майк Тайсон
Майк Тайсон
Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон поделился своим мнением о том, смог бы он выиграть у Флойда Мейвезера.

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“Думаю, что я бы надрал Флойду задницу в уличном бою, без всяких сомнений. Однако, если бы мы выступали в одной весовой категории, то на ринге он бы меня отметелил.

У него очень хорошая техника. Он действительно хорош в том, что делает“, - рассказал Тайсон в интервью YouTube-каналу GQ Russia.

Ранее Майк Тайсон признался, что стал фанатом Тайсона Фьюри.

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Теги: бокс, Майк Тайсон, Флойд Мейвезер
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
русский  (аноним)  09.03.2020, 20:42
Оценка:  0
русский
Пускай Майк выйдет с нашим Поветкиным в ринг. Натянет витязя в его ебливую сраную дырку, а Саша будет дрочить свою крохотную пипиську, повизгивая, как щенок. Гы, гы, гы.
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