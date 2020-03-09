Тайсон: На улице я бы надрал Мейвезеру задницу, но на ринге он бы меня отметелил

Легендарный боксер отметил, что у Флойда очень хорошая техника.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон поделился своим мнением о том, смог бы он выиграть у Флойда Мейвезера.

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“Думаю, что я бы надрал Флойду задницу в уличном бою, без всяких сомнений. Однако, если бы мы выступали в одной весовой категории, то на ринге он бы меня отметелил.

У него очень хорошая техника. Он действительно хорош в том, что делает“, - рассказал Тайсон в интервью YouTube-каналу GQ Russia.

Ранее Майк Тайсон признался, что стал фанатом Тайсона Фьюри.