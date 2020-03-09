Стало известно, когда Выхрист проведет второй бой в профринге

Украинец подерется в конце месяца.

Украинский боксер в супертяжелом весе Виктор Выхрист проведет второй поединок на профессиональном ринге.

Как стало известно пресс-службе EC Boxing, Виктор проведет свой следующий бой 21 марта. Соперником украинского боксера будет аргентинец Максимиллиано Алехандро Соса. Поединок состоится в Берлине.

Напомним, что Выхрист в дебютном поединке одержал яркую победу над Мазаником.

Ранее сообщалось, что Виктор не явился на заседание КДК по делу о его переходе в профи.