Переключиться на мобильную версию

Стало известно, когда Выхрист проведет второй бой в профринге

Комментариев: 3
Украинец подерется в конце месяца.
Виктор Выхрист,
Виктор Выхрист,
Федерация бокса Украины

Украинский боксер в супертяжелом весе Виктор Выхрист проведет второй поединок на профессиональном ринге.

Как стало известно пресс-службе EC Boxing, Виктор проведет свой следующий бой 21 марта. Соперником украинского боксера будет аргентинец Максимиллиано Алехандро Соса. Поединок состоится в Берлине.

Напомним, что Выхрист в дебютном поединке одержал яркую победу над Мазаником.

Ранее сообщалось, что Виктор не явился на заседание КДК по делу о его переходе в профи.

Поделись:
Теги: Виктор Выхрист, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
Виктор Выхрист  (аноним)  09.03.2020, 15:59
Оценка:  0
Виктор Выхрист
Уйди, противный, я сам хочу Усика!
петенька  (аноним)  09.03.2020, 15:43
Оценка:  0
петенька
Усик отсосет член у гея, а потом его нокаутирует Чисора.
pусский  (аноним)  09.03.2020, 14:22
Оценка:  -1
pусский
Да всем насрать на Витьку Выпиздa, болейте за Усика в бою с Чисорой!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь