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Тренер Фьюри назвал самую большую угрозу для Тайсона

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Британский боксер должен остерегаться самого себя.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Шугар Хилл, тренер известного британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри, поделился мнением о будущем британского боксера.

“Мне хочется обучать Тайсона, наблюдать, как он учится, и радоваться тому, что он развивается. Абсолютно неважно, с кем он дерется. Я знаю, что Энтони Джошуа - еще одно крупное имя. Я уверен, что этот поединок состоится в правильное время.

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Я бы сказал, что Тайсон Фьюри - самая большая угроза для себя. Он контролирует все, что сейчас происходит. Я не вижу, чтобы какой-то другой супертяжеловес мог бы доминировать точно так.

Сейчас Тайсон Фьюри - самый крупный в супертяжелом весе, исходя из его роста и веса. Мы использовали эти вещи в реванше с Уайлдером.

Мы продолжаем работу над его базовыми элементами. Фьюри способен боксировать и двигаться как средневес. Нам нужно улучшить некоторые свойства, например его баланс“, - приводит слова тренера Express.

Ранее Фьюри показал, как изменился за два года.

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Теги: Шугар Хилл Стюард, Тайсон Фьюри, бокс, Энтони Джошуа
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